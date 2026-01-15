Fondazione CariPrato Sì alla proroga di un anno I soci trovano l’intesa

L’assemblea dei soci della Fondazione CariPrato ha approvato la proroga di un anno dei mandati in corso. La decisione, condivisa dai soci, rappresenta un aggiornamento rispetto alle ipotesi iniziali di una proroga di due anni. La scelta riflette un orientamento di stabilità e continuità nella gestione delle attività della fondazione.

L’assemblea dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio ha votato e la decisione è arrivata: la proroga dei mandati in corso sarà di un anno, non di due come ipotizzato nelle settimane scorse. Un passaggio atteso, discusso e ora formalizzato nel pomeriggio di ieri, quando l’assemblea è stata chiamata a esprimere il proprio parere – obbligatorio ma non vincolante – sulle modifiche statutarie conseguenti all’ ‘Addendum’ sottoscritto lo scorso ottobre tra Acri, l’associazione nazionale delle Fondazioni bancarie, e il ministero dell’Economia e delle Finanze. Dodici mesi aggiuntivi che spostano la scadenza dell’attuale presidenza e del Consiglio di indirizzo dall’aprile 2026 all’aprile 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PRATO: FUORI LA POLITICA DALLA FONDAZIONE Oggi si riuniranno i soci della fondazione e saranno chiamati ad affrontare un passaggio molto delicato. In ballo c’è la credibilità di un sistema potere locale dove i c facebook