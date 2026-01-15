Foggia ucciso in un agguato il nipote del boss Moretti

A Foggia, un uomo di 34 anni, Alessandro Moretti, nipote del boss della mafia locale Rocco Moretti, è stato vittima di un agguato in via Sant’Antonio. L’episodio ha causato grande preoccupazione nella comunità, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto e individuare i responsabili.

Un uomo di 34 anni, Alessandro Moretti, nipote del boss della mafia foggiana Rocco Moretti, è stato ucciso questa sera in un agguato a Foggia, in via Sant’Antonio. Il 34enne è stato ferito con colpi d’arma da fuoco mentre si trovava a bordo di uno scooter. Condotto in ospedale, è morto poco dopo il ricovero. Sul posto si trova la polizia che sta svolgendo i rilievi ed ha avviato le indagini. Chi era Alessandro Moretti. Secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno Alessandro Moretti era soprannominato «sassolin» e aveva precedenti penali. Era uno dei pochi membri attualmente a piede libero. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Foggia, ucciso nipote del boss Moretti Leggi anche: Omicidio a Foggia: chi era il 34enne Alessandro Moretti, nipote del boss La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Agguato a Foggia, ucciso a colpi di arma da fuoco il nipote del boss Rocco Moretti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Agguato a Foggia, ucciso a colpi di arma da fuoco il nipote del boss Rocco Moretti ... tg24.sky.it

Agguato a Foggia, il nipote del boss Moretti ucciso a colpi di arma da fuoco - Un uomo di 34 anni, Alessandro Moretti, nipote del boss della mafia foggiana Rocco Moretti, è stato ucciso questa sera, 15 gennaio, in un agguato compiuto a Foggia, in via Sant'Antonio. quotidiano.net

Agguato a Foggia, ucciso il nipote del boss Moretti - Un uomo di 34 anni, Alessandro Moretti, nipote del boss della mafia foggiana Rocco Moretti, è stato ucciso questa sera in un agguato compiuto a Foggia, in via Sant'Antonio. quotidiano.net

Intitolata a Francesco Marcone, ex direttore dell’Ufficio del Registro ucciso dalla mafia a Foggia, una struttura sportiva per i giovani alla periferia della città - facebook.com facebook

Chi era Simone Raucea, il 25enne travolto e ucciso a Foggia: «Un ragazzo dai grandi valori morali» x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.