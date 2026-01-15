Foggia-Caserta | circolazione ferroviaria sospesa per due settimane

Per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale legati alla realizzazione della nuova linea AV/AC Napoli-Bari, la circolazione ferroviaria tra Foggia e Caserta sarà sospesa per due settimane. Le modifiche interessano anche le tratte Caserta-Benevento-Foggia e Napoli-Caserta (via Cancello). Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali e pianificare eventuali spostamenti in anticipo.

Modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Caserta-Benevento-Foggia, Napoli-Caserta (via Cancello) e Caserta- Salerno per lavori di potenziamento infrastrutturale legati alla realizzazione della nuova linea AvAc Napoli-Bari. Dalle 10.30 del 2 febbraio alle 15 del 15 febbraio la circolazione è sospesa tra Caserta, Benevento e Foggia, tra Napoli Centrale e Cancello e tra Caserta e Cancello. Pertanto, i treni Frecciarossa e Frecciargento di Trenitalia sulla relazione Roma-Lecce subiscono limitazione di percorso a Caserta e soppressioni. Alcuni treni Intercity e del Regionale subiscono modifiche, variazioni e cancellazioni di percorso nei periodi interessati dai lavori. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

