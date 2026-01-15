Foggia agguato | ucciso il 34enne Marco Moretti In serata

Nella serata di oggi a Foggia, si è verificato un tragico episodio di violenza che ha portato alla morte del 34enne Marco Moretti. L’agguato, ancora oggetto di indagini, ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale. Seguiranno aggiornamenti sulle circostanze dell’accaduto e sui provvedimenti delle autorità competenti.

L'articolo Foggia, agguato: ucciso il 34enne Marco Moretti In serata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Foggia, agguato: ucciso il 34enne Marco Moretti In serata Leggi anche: Omicidio a Foggia: ucciso 34enne Leggi anche: Pio Marco Salomone ucciso a Napoli: «Non era lui l'obiettivo dell'agguato» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Agguato a Foggia, il nipote del boss Moretti ucciso a colpi di arma da fuoco - Un uomo di 34 anni, Alessandro Moretti, nipote del boss della mafia foggiana Rocco Moretti, è stato ucciso questa sera, 15 gennaio, in un agguato compiuto a Foggia, in via Sant'Antonio. quotidiano.net

Agguato a Foggia, ucciso a colpi di arma da fuoco il nipote del boss Rocco Moretti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Agguato a Foggia, ucciso a colpi di arma da fuoco il nipote del boss Rocco Moretti ... tg24.sky.it

Agguato a Foggia, ucciso il nipote del boss Moretti - Un uomo di 34 anni, Alessandro Moretti, nipote del boss della mafia foggiana Rocco Moretti, è stato ucciso questa sera in un agguato compiuto a Foggia, in via Sant'Antonio. quotidiano.net

MAFIA FOGGIANA: agguato a Narciso, spunta il nome dell’ex latitante Gesualdo. Dna al vaglio del Ris - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.