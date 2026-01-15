Foggia agguato | ucciso il 34enne Alessandro Moretti In serata

A Foggia, nella serata, si è verificato un omicidio nel centro cittadino. Alessandro Moretti, 34 anni, nipote di un noto boss locale, è stato ucciso con colpi di arma da fuoco mentre era a bordo di uno scooter in via Sant’Antonio. L’episodio appare riconducibile a motivi legati alla criminalità organizzata. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Omicidio di mafia in serata a Foggia. Ucciso Alessandro Moretti, 34 anni, nipote del boss del luogo. L'uomo è stato assassinato in strada, via Sant'Antonio, in pieno centro urbano, con colpi di arma da fuoco sparati da un killer mentre Alessandro Moretti era a bordo di uno scooter. Indaga la polizia.

