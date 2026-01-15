Fofana dice no al Galatasaray | il Milan fa muro e rilancia

Il mercato si svela come un momento di scambi e opportunità, ma la strategia del Milan rimane ferma. La società conferma il suo interesse per Youssouf Fofana, mentre il Galatasaray si è visto rifiutare la proposta. La posizione del club rossonero è chiara: collaborazione e continuità, senza cedere alle pressioni esterne. Un segnale di stabilità in un periodo di mercato ancora aperto.

Il mercato può bussare forte, ma non sempre trova la porta aperta. In casa Milan, la posizione su Youssouf Fofana è netta e condivisa: si va avanti insieme. Anche davanti a un'offerta economicamente pesante, la linea non cambia. Il centrocampista francese resta un punto fermo del progetto rossonero, oggi e nel futuro immediato. Milan e Fofana, una scelta di continuità. L'interesse del Galatasaray è concreto e accompagnato da cifre importanti. Un ingaggio da 5,5 milioni a stagione avrebbe potuto spostare equilibri e tentazioni. Non è successo. Youssouf Fofana ha fatto una scelta chiara, in sintonia con quella del Milan: restare, crescere, dare continuità.

Ultim’ora Milan, affare Fofana-Galatasaray: c’è la decisione del giocatore - Un mercato di riparazione entrato definitivamente nel vivo, con Fofana al centro di dibattiti: arriva la decisione finale del calciatore! spaziomilan.it

Fofana dice addio al Milan? Sta succedendo in queste ore: Di Marzio non ha dubbi - Gianluca Di Marzio non ha dubbi sul futuro di Fofana: annuncio sulla trattativa per la cessione del centrocampisra ... spaziomilan.it

Il Galatasaray in Italia: Fofana dice no, occhi su Koopmeiners facebook

«FOFANA DICE NO AL GALATASARAY! MURO ROSSONERO CONTRO IL PRESSING TURCO: YOUSSOUF NON APRE LA PORTA E RESTA AL MILAN!» #Fofana #Milan #Galatasaray #Calciomercato #Gazzetta #Allegri x.com

