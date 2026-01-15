Fòcara di Novoli | Fse potenzia i collegamenti con quattordici treni straordinari da Lecce
In occasione della Festa di Sant’Antonio Abate a Novoli, Ferrovie del Sud Est introduce quattordici treni straordinari da Lecce per migliorare i collegamenti verso l’evento. Questa iniziativa mira a favorire gli spostamenti dei visitatori, garantendo un servizio più semplice e comodo durante le celebrazioni della Fòcara, uno degli appuntamenti più importanti del Salento.
LECCE – In occasione della celebre Festa di Sant’Antonio Abate, Ferrovie del Sud Est scende in campo per facilitare gli spostamenti verso uno degli eventi più attesi del Salento: l’accensione della maestosa Fòcara di Novoli.Per la giornata di venerdì 16 gennaio 2026, è stato predisposto un piano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Capodanno, treni straordinari nella notte: collegamenti speciali da Palermo per l'aeroporto e Cefalù
Leggi anche: Novoli: oggi “A Mimmo” Verso la fòcara
Fòcara di Novoli: Fse potenzia i collegamenti con quattordici treni straordinari da Lecce - Potenziati i collegamenti per il 16 gennaio: oltre 4mila posti aggiuntivi e corse speciali dal pomeriggio a mezzanotte sulla tratta per condurre i passeggeri nel paese per l'atteso evento del falò ... lecceprima.it
Fòcara, potenziati i collegamenti con treni straordinari - Per la celebre Festa di Sant’Antonio Abate, Ferrovie del Sud Est si mobilita per rendere più semplici gli spostamenti verso uno degli appuntamenti più attesi del gennaio salentino: l’accensione della ... leccesette.it
Radio Norba News. . CONTINUANO A NOVOLI ( LE ) I PREPARATIVI DELLA F0'CARA, IL FALO' IN ONORE DI SANT'ANTONIO ABATE Il servizio di Katia Perrone facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.