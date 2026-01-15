Florida parapendista precipita e si schianta in mare | le terribili immagini della caduta

A Pompano Beach, in Florida, un parapendista di 52 anni è caduto in mare durante un volo. L’incidente, che ha causato la sua immediata schianto in acqua, è stato seguito da un intervento di salvataggio. Le immagini della caduta sono diventate virali, evidenziando i rischi legati a questa attività. L’uomo è stato prontamente soccorso e condotto in salvo.

A Pompano Beach, in Florida, un uomo di 52 anni è stato salvato dopo essersi schiantato in mare precipitando con il suo parapendio. L'incidente è stato pubblicato sui social dal Riviera Beach Police Department. L'uomo, sopreso in volo da un'improvvisa raffica di vento, è sopravvissuto alla terribile caduta, uscendone solo con qualche graffio. Per sua fortuna, uno snorkeler che si trovava nelle vicinanze è riuscito a immergersi sott'acqua e, secondo quanto riferito, ha liberato il pilota da una rete di corde aggrovigliate che rischiavano di trascinarlo sott'acqua, prima che arrivasse un gruppo di bagnini per riportarlo a riva.

