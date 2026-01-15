Fiumicino guasto improvviso alla rete idrica | riduzione dei flussi sul lungomare della Salute

A Fiumicino, a causa di un guasto imprevisto alla rete idrica, si è resa necessaria una riduzione temporanea dei flussi d’acqua nel territorio. La misura, che coinvolge principalmente il lungomare della Salute e le vie nelle zone limitrofe, mira a contenere i disagi mentre si interviene per riparare il guasto. L’azienda idrica sta lavorando per ripristinare al più presto il normale servizio.

Fiumicino, 15 gennaio 2026 – A causa di un guasto improvviso sulla rete idrica, nel territorio di Fiumicino si è resa necessaria una parziale riduzione dei flussi d’acqua, che potrebbe interessare il lungomare della Salute e le vie limitrofe. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i tecnici di Acea Ato 2, attualmente impegnati nelle operazioni di verifica e riparazione della condotta danneggiata. Secondo le informazioni fornite dalla società di gestione del servizio idrico, il disservizio è stato causato da un problema tecnico imprevisto, che ha reso necessario limitare temporaneamente l’erogazione per consentire gli interventi in sicurezza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

