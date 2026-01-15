Firmato l' accordo per i medici di famiglia per gli aumenti 300 milioni annui

È stato firmato un accordo che prevede un investimento di 300 milioni di euro all’anno destinati agli aumenti salariali dei medici di famiglia. L’intesa include anche importanti novità in ambito normativo, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e il servizio sanitario. Questa misura rappresenta un passo significativo per il settore, contribuendo a rafforzare il sistema di assistenza primaria nel Paese.

In campo 300 milioni di euro annui per gli aumenti di stipendio e novità importanti anche sul piano normativo. Con il definitivo via libera della Conferenza Stato-Regioni, entra in vigore il nuovo Accordo collettivo nazionale (Acn) 2022-24 per il rinnovo della convenzione dei 60mila medici di Medicina generale. Un «traguardo importante», secondo la categoria, e che arriva nel giorno in cui Forza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Firmato l'accordo per i medici di famiglia, per gli aumenti 300 milioni annui Leggi anche: Siglato l’accordo nazionale per 60mila medici di famiglia: aumenti in campo per 300 milioni annui Leggi anche: ASL Roma 3, firmato accordo con i Medici di Medicina Generale per gli screening del colon retto Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Firmato l'accordo nazionale per 60mila medici di famiglia, per gli aumenti in campo 300 milioni annui; Puglia. La Regione chiedi ai medici il recupero di oltre 30 milioni di euro di indennità non dovute; Casa della Comunità Fiumara attiva: orari e servizi; Puglia: liste d’attesa, Decaro firma il piano sperimentale per ridurre i tempi in sanità. >>>ANSA/Firmato accordo per medici famiglia, per aumenti 300 milioni annui - In campo 300 milioni di euro annui per gli aumenti di stipendio e novità importanti anche sul piano normativo. ansa.it

Medici di famiglia, firmato il nuovo contratto nazionale: aumenti e integrazione nelle Case di Comunità - 2024 per 60mila professionisti della medicina generale ... giornalelavoce.it

Medici di famiglia e del territorio: aumenti del 6% per 60mila camici bianchi più vicini alle Case di comunità - Il definitivo via libera è arrivato oggi in Conferenza Stato–Regioni, dopo l'approvazione dell'ipotesi di accordo lo scorso 5 novembre in Sisac e il benestare della Corte dei conti ... ilsole24ore.com

È stato firmato oggi il rinnovo dell’accordo di collaborazione tra il nostro Parco e CAI Parma, Comune di Parma, Provincia di Parma, Università di Parma, Parchi del Ducato e Centro Servizi per il Volontariato Emilia-Romagna, confermando un’alle facebook

Situazione sbloccata e accordo definito: Alfonso #Montero ha firmato il rinnovo con la #Juve fino al 2028 // Complicated situation finally sorted: Alfonso Montero has extended his contract with Juve until 2028 @ilbianconerocom x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.