Firmato il protocollo d' intesa per il raddoppio della Adrano e Paternò

È stato firmato oggi, presso la Prefettura di Catania, un protocollo d’intesa tra le autorità locali e le organizzazioni sindacali per il raddoppio delle linee Adrano e Paternò. La firma, avvenuta alla presenza del Prefetto Pietro Signoriello e del commissario Raffele Celia, segna un passo importante verso l’ammodernamento delle infrastrutture lungo l’itinerario. L’accordo mira a migliorare i servizi e a favorire lo sviluppo territoriale.

Oggi, presso la Prefettura di Catania, alla presenza del Prefetto Pietro Signoriello, del commissario straordinario di Governo per i lavori di ammodernamento lungo l'itinerario Adrano-Paternò Raffele Celia e delle organizzazioni sindacali di categoria, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa definito "rilevante ai fini della legalità, della sicurezza sul lavoro, della qualità dell'occupazione e delle corrette relazioni sindacali". L'intervento riguarda la sistemazione e messa in sicurezza della strada statale 284, lungo l'itinerario Adrano-Paternò, Stralcio 1, dallo svincolo di Paternò allo svincolo Scalilli.

