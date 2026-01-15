Il 16 gennaio alle ore 21, presso il Cinema Castello di Firenze, si terrà la proiezione del film ‘Cives: nessun confine’. L’evento si svolge in via Reginaldo Giuliani, 374, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere a questa produzione che esplora temi di cittadinanza e identità. Un appuntamento dedicato a chi desidera approfondire riflessioni sulla società senza limiti geografici.

Firenze, 15 gennaio 2025 – Il 16 gennaio al Cinema Castello (via Reginaldo Giuliani, 374) alle ore 21 sarà proiettato ‘Cives: nessun confine’. L’associazione dei tutori volontari di Msna Regione Toscana e IIS Benvenuto Cellini, con il sostegno della Fondazione Marchi, presentano questo documentario che ha la regia, sceneggiatura e riprese a cura degli studenti dell’IIS Benvenuto Cellini e minori stranieri non accompagnati. Il documentario racconta storie di minori stranieri non accompagnati e di tutela volontaria e tutela sociale. Il documentario, come spiega il tutore volontario presso il Tribunale dei minorenni di Firenze, Francesco Alessandrini: “Fa parte di Cives, progetto di educazione civica e inclusione sociale r ivolto ai minori stranieri non accompagnati (Msna) e ai neo-maggiorenni presenti sul territorio toscano e a tutrici e tutori volontari, in particolare nella Città metropolitana di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, il 16 gennaio proiezione del ‘Cives: nessun confine’ al cinema Castello

Leggi anche: Ambra Sabatini al The Space Cinema Firenze prima della proiezione del docufilm "Ambra Sabatini - a un metro dal traguardo"

Leggi anche: Al cinema Showville la proiezione del film 'Bird' per la rassegna Cinema Addiction

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Greve in Chianti, cinema e teatro per ragazzi al Boito: dal 16 gennaio al 24 aprile, il programma; Il 16 gennaio alle Murate la presentazione del libro 'Sei il mio melograno'; Benvenuti a Pitti Immagine Uomo 109; Teatro de LiNUTILE torna con la proiezione del mediometraggio “L’estremo saluto” il 16 gennaio 2026.

Firenze, il 16 gennaio proiezione del ‘Cives: nessun confine’ al cinema Castello - La regia, la sceneggiatura e le riprese sono a cura degli studenti dell’IIS Benvenuto Cellini, il documentario racconta storie di minori stranieri non accompagnati ... lanazione.it