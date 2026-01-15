Fiori che incantano | la mostra Flowers prorogata a Roma

La mostra “Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale” al Chiostro del Bramante a Roma è stata prorogata, offrendo al pubblico l’opportunità di esplorare un percorso tra arte e tecnologia. Un’occasione per scoprire come i fiori siano stati rappresentati nel corso dei secoli, dal Rinascimento fino alle innovazioni dell’intelligenza artificiale, in un contesto culturale ricco e coinvolgente.

La mostra “Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale” al Chiostro del Bramante a Roma continua a riscuotere grande successo. Prorogata ancora una volta fino al 22 febbraio 2026, affascina i visitatori con il suo omaggio ai fiori, simbolo eterno di vita, bellezza e resilienza. Curata da Franziska Stöhr con Roger Diederen e Suzanne Landau, l’esposizione intreccia arte, scienza e tecnologia, spaziando dal XVI al XXI secolo. Iniziata il 14 febbraio 2025, si conferma la più grande mostra italiana mai dedicata ai fiori, radunando oltre 90 opere da 10 paesi. Tra i prestiti di prestigio, capolavori dal Louvre, Musée d’Orsay, Petit Palais e Musée des Arts Décoratifs di Parigi, dai Royal Botanic Gardens Kew di Londra, dalla Galleria Borghese e Biblioteca Casanatense romane, fino al Badisches Landesmuseum di Karlsruhe e all’Israel Museum di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

