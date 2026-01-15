Durante la presentazione ufficiale in casa Fiorentina, il calciatore Solomon ha ribadito il suo impegno sportivo, sottolineando di voler mantenere un atteggiamento professionale e concentrato sulla stagione. L’israeliano ed ebreo ha chiarito di non voler affrontare temi politici, esprimendo il suo amore per il Paese e fiducia nel percorso della squadra. La giornata ha visto anche la presentazione di Brescianini, nel contesto delle novità della società viola.

Firenze, 15 gennaio 2026 - Giornata di presentazioni in casa Fiorentina, con il ds Roberto Goretti che ha presentato a stampa e tifosi sia Manor Solomon che Marco Brescianini. Entrambi hanno già esordito in maglia viola, oggi hanno parlato dal Media Center del Viola Park. "Sono molto felice di essere qui con questi due nuovi calciatori - ha esordito Goretti -. Li ringrazio per l'entusiasmo con cui hanno accettato questa nuova sfida. Siamo molto felici perché potremo contare sulla loro mentalità e sul loro coraggio. Gli faccio un grande in bocca al lupo". Manor Solomon dribbla le polemiche. Premette di voler parlare solo di calcio, anche se viene sollecitato pure su questioni politiche che lo hanno accompagnato dalla Spagna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Solomon: “Non parlo di politica. Sono israeliano ed ebreo, amo il mio Paese. Il campionato? Ci salveremo”

Leggi anche: Solomon: «Sono israeliano, ebreo e amo il mio Paese, ma lascerei la politica da parte. Sono qui per giocare»

Leggi anche: Tuttosport – Fiorentina, il primo colpo di Paratici è l’israeliano Manor Solomon: i dettagli

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Polemiche sul neo acquisto della Fiorentina Solomon. Madau: “Inaccettabile paragonare il mio pensiero con chi spingeva nei forni crematori gli ebrei” – ASCOLTA; Lazio-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv; La questione Manor Solomon dall’inizio, se ve l’eravate persa; 'Caso Solomon, serve la disponibilità al confronto'.

Fiorentina, Solomon: “Non parlo di politica. Sono israeliano ed ebreo, amo il mio Paese. Il campionato? Ci salveremo” - A me piacciono le sfide e sono certo che col nuovo mister e con i nuovi giocatori faremo cose buone e riusciremo tranquillament ... msn.com