Fiorentina la Viola cambia pelle e si traveste da Premier League | le nuove ali per la salvezza ma i colpi non finiscono qui!

La Fiorentina si appresta a rinnovarsi, puntando su nuovi acquisti e strategie per rafforzarsi in vista della stagione. Dopo aver rinnovato l’attacco e il centrocampo, anche la difesa subirà importanti modifiche. Un intervento complessivo che mira a migliorare la competitività della squadra, con attenzione anche alle scelte organizzative e di gestione. Un passo deciso verso un futuro più solido e ambizioso per i viola.

Fiorentina, la Viola cambia pelle e si traveste da Premier League: dopo l'attacco e il centrocampo, anche la difesa è da rifare! La Fiorentina cambia pelle e prepara una vera e propria rivoluzione, non solo in campo ma anche dietro la scrivania. Il colpo più altisonante del mercato invernale è istituzionale: Fabio Paratici sarà il

Il MIlan cambia pelle contro la Fiorentina, al Franchi col '9 vero' dal 1': Allegri lancia Fullkrug titolare in coppia con Pulisic, Leao parte in panchina; La Fiorentina ufficializza il nuovo direttore sportivo; Come cambia la tattica. Si ricomincia dagli esterni. Seppellito il vecchio 3-5-2. Sarà una viola double face; Bologna, l’addio di Dominguez è un’opzione: il possibile sostituto arriva dal Portogallo.

