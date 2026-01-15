Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Harrison a fuoco lento Spunta l' idea Maldini

La Fiorentina lavora ancora sul mercato, con alcune posizioni da coprire in difesa e a centrocampo. La società valuta diverse opzioni per rinforzare la rosa, mentre si avvicina la conclusione della sessione invernale. La strategia resta improntata a trovare soluzioni equilibrate, con attenzione alle esigenze tecniche e finanziarie del club. Restano quindi da verificare le prossime mosse in attesa di eventuali sviluppi.

Firenze, 15 gennaio 2026 - Il mercato della Fiorentina non è ancora completo e alcune caselle restano da riempire, in particolare in difesa e a centrocampo. La priorità sembra essere l’arrivo di un centrale, possibilmente mancino, mentre in mediana molto dipenderà anche dalle operazioni in uscita. In questo senso sono in attesa di sviluppi le posizioni di Richardson, seguito sia dal Nizza che dal Paris FC, di Nicolussi Caviglia – con il Cagliari chiamato ad alzare la proposta al Venezia – e di Sohm, che piace a Cremonese e ad alcuni club turchi. Per quanto riguarda il reparto arretrato, la dirigenza viola continua a monitorare diversi profili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

