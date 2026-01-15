Fiorentina Brescianini e quella traversa contro il Milan | Non ci ho dormito due-tre notti

Marco Brescianini, nuovo acquisto del settore giovanile della Fiorentina, ha recentemente affrontato una situazione difficile durante la sfida contro il Milan. La traversa colpita durante la partita gli ha lasciato un'impressione duratura, tanto da impedirgli di dormire per alcuni giorni. Questa esperienza sottolinea le sfide e le emozioni legate al calcio, anche per i giovani talenti appena arrivati in un ambiente competitivo come quello viola.

Firenze, 15 gennaio 2026 – Al bancone del Media Center del Viola Park anche Marco Brescianini, arrivato da pochi giorni dall'Atalanta. "La storia della Fiorentina parla da sola: non è stato difficile accettare. Mi è stato presentato un progetto ambizioso e ho deciso di venire. All'Atalanta stavo trovando poco spazio e quindi ho deciso di cambiare. Per questo ringrazio la famiglia Commisso e i direttori Goretti e Ferrari. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura". Quella traversa contro il Milan. "Non ci ho dormito per due-tre notti, sono sincero. Ma devo pensare alla prossima partita, che sarà una battaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

