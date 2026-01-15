Finta segretaria di un avvocato ha truffato due anziani a Genova | condannata a cinque anni

Una giovane di Nocera Inferiore è stata condannata a cinque anni di reclusione per aver partecipato a un'associazione a delinquere che ha truffato anziani a Genova. La donna, che si spacciava per una segretaria di un avvocato, è coinvolta in un episodio di frode ai danni di persone anziane, evidenziando i rischi delle truffe online e telefoniche. La condanna arriva nel contesto di un'indagine mirata a contrastare questa forma di criminalità.

Una ventiseienne di Nocera Inferiore è stata condannata questa mattina in abbreviato, a cinque anni di reclusione per avere fatto parte di un'associazione a delinquere finalizzata alle truffe ad anziani. La donna si sarebbe resa protagonista di quattro episodi tra Genova, Castenedolo e Cremona. A. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

