Fine gennaio decisiva Europa divisa tra gelo orientale e perturbazioni atlantiche

Da abruzzo24ore.tv 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A fine gennaio, l'Europa si trova in una fase di transizione climatica, con un possibile blocco atmosferico tra Scandinavia e l'Europa centrale. L'Italia si trova al confine tra masse d'aria fredda provenienti dall'est Europa e correnti umide atlantiche, determinando condizioni variabili e un equilibrio tra gelo e perturbazioni. Questa situazione può influenzare il tempo nelle prossime settimane, con potenziali variazioni climatiche a livello regionale.

Roma - I modelli indicano un possibile blocco atmosferico tra Scandinavia ed Europa centrale, con Italia al confine tra aria fredda continentale e correnti umide oceaniche. Le proiezioni a lungo termine mostrano una circolazione atmosferica sempre più orientata verso un regime di blocco, caratterizzato da un flusso occidentale discontinuo e da ondulazioni marcate. In questo contesto le correnti atlantiche faticano a procedere regolarmente da ovest verso est, venendo deviate o rallentate, favorendo scambi meridionali più evidenti tra masse d’aria molto diverse per origine e caratteristiche. A fine gennaio, un anticiclone in rinforzo tra Scandinavia e Nord Europa potrebbe giocare un ruolo chiave. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

fine gennaio decisiva europa divisa tra gelo orientale e perturbazioni atlantiche

© Abruzzo24ore.tv - Fine gennaio decisiva, Europa divisa tra gelo orientale e perturbazioni atlantiche

Leggi anche: Gennaio instabile senza tregua: gelo, perturbazioni atlantiche e neve a più riprese

Leggi anche: Meteo Liguria, in arrivo due perturbazioni atlantiche

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Accordo UE-Mercosur, arriva il via libera: l’Italia è decisiva e strappa la clausola di protezione al 5%; I negoziati India-UE entrano in una fase decisiva; Italia decisiva per l'accordo tra UE e Mercosur; Mercosur, il sì inevetabile che divide l’Europa. Benefici evidenti. Italia decisiva.

fine gennaio decisiva europaFine gennaio decisiva, Europa divisa tra gelo orientale e perturbazioni atlantiche - I modelli indicano un possibile blocco atmosferico tra Scandinavia ed Europa centrale, con Italia al confine tra aria fredda continentale ... abruzzo24ore.tv

fine gennaio decisiva europaL’Inverno verso bivio decisivo di fine gennaio, sarà una svolta improvvisa - Stiamo arrivando a metà gennaio con il meteo che in questi ultimi giorni ci ha davvero fatto battere i denti. msn.com

fine gennaio decisiva europaMeteo, Blocco a Est, Atlantico rallentato: GENNAIO entra nella fase decisiva - Il meteo europeo entra in una fase chiave: blocco a Est, Atlantico rallentato e nuovi scenari per la terza decade di gennaio ... meteogiornale.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.