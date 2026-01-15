Fine gennaio decisiva Europa divisa tra gelo orientale e perturbazioni atlantiche

A fine gennaio, l'Europa si trova in una fase di transizione climatica, con un possibile blocco atmosferico tra Scandinavia e l'Europa centrale. L'Italia si trova al confine tra masse d'aria fredda provenienti dall'est Europa e correnti umide atlantiche, determinando condizioni variabili e un equilibrio tra gelo e perturbazioni. Questa situazione può influenzare il tempo nelle prossime settimane, con potenziali variazioni climatiche a livello regionale.

Roma - I modelli indicano un possibile blocco atmosferico tra Scandinavia ed Europa centrale, con Italia al confine tra aria fredda continentale e correnti umide oceaniche. Le proiezioni a lungo termine mostrano una circolazione atmosferica sempre più orientata verso un regime di blocco, caratterizzato da un flusso occidentale discontinuo e da ondulazioni marcate. In questo contesto le correnti atlantiche faticano a procedere regolarmente da ovest verso est, venendo deviate o rallentate, favorendo scambi meridionali più evidenti tra masse d'aria molto diverse per origine e caratteristiche. A fine gennaio, un anticiclone in rinforzo tra Scandinavia e Nord Europa potrebbe giocare un ruolo chiave.

