Fiere a Bologna al via 22ma edizione ‘Marca’

È iniziata questa mattina a Bologna la 22ª edizione di Marca, l’evento internazionale organizzato da BolognaFiere e ADM. La fiera si concentra sulla Marca del Distributore, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento per gli operatori del settore della Private Label. Un appuntamento importante che riunisce professionisti e aziende per esplorare le ultime novità e tendenze del mercato.

(Adnkronos) – Si è aperta questa mattina a Bologna la 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & ADM, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore e punto di riferimento per l'intero ecosistema della Private Label. L'evento inaugura l'anno del Retail e riunisce industria, Distribuzione Moderna Organizzata e filiera in un contesto orientato al business.

