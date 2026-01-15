Dal 16 al 20 gennaio 2026, Vicenzaoro January ospiterà 68 aziende, principalmente dal distretto di Torre del Greco in Campania. L’evento, organizzato dall’Italian Exhibition Group, si svolgerà presso il quartiere fieristico di Vicenza e rappresenta un’importante occasione per il settore orafo italiano di presentare le proprie novità e consolidare relazioni di business.

Ben 68 aziende provenienti dalla Campania, tutte capitanate dal distretto di Torre del Greco, sono pronte a prendere parte all’edizione 2026 di Vicenzaoro January, un’importante manifestazione che si svolgerà da domani fino a martedì 20 gennaio presso il quartiere fieristico dell’Italian Exhibition Group, situato in via dell’Oreficeria. Questa fiera, che ha già registrato un sold-out con oltre 1.300 brand espositori, rappresenta un punto di incontro fondamentale per la community globale del settore del gioiello, offrendo cinque giorni interamente dedicati al business, alla formazione, all’informazione, ai trend emergenti e al networking, segnando così l’apertura del calendario mondiale delle fiere di settore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Fiere. 68 aziende dalla Campania a Vicenzaoro January 2026

