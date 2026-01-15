Fiera delle Cascine

La Fiera delle Cascine si avvicina con due appuntamenti dedicati allo shopping all'aperto, programmati per le domeniche 18 gennaio e 1° febbraio 2026. Il Parco delle Cascine si apre nuovamente per offrire ai visitatori un'opportunità di acquisti in un ambiente naturale e tranquillo, ideale per trascorrere momenti di relax e scoperta tra bancarelle e prodotti locali.

Il Parco delle Cascine si prepara a ospitare due nuovi appuntamenti dedicati allo shopping all'aperto nelle domeniche del 18 gennaio e del 1° febbraio 2026. L'evento, denominato Cascine Shopping Firenze, prevede l'allestimento di un mercato straordinario che si snoda lungo viale Lincoln. Si vede una bancarella della Festa del Grillo alle Cascine con due persone chine a osservare le gabbiette esposte. La fotografia risale agli anni 1959-60, periodo in cui la festa richiamava grandi folle e i cartelli richiamavano gli "urlatori", come Mina e Celenta

