Fiat Olivier François | Serve un’erede della Panda sotto i 15 mila euro

Olivier François di Fiat ha sottolineato l’importanza di un modello erede della Panda, con un prezzo inferiore a 15 mila euro. Negli ultimi cinque anni, i listini delle auto sono cresciuti tra il 20% e il 40%, rendendo fondamentale offrire una vettura accessibile per soddisfare le esigenze dei clienti e mantenere competitività sul mercato.

Negli ultimi cinque anni, come noto, i prezzi di listino delle vetture sono aumentati dal 20% a oltre il 40%. Colpa della crisi delle materie prime (microchip), dell'aumento dei costi di produzione e manodopera, dell'inclusione di dotazioni di serie più costose (elettronica, sicurezza) e dell'introduzione dell'elettrificazione. Ma è anche colpa dell'ingordigia dei costruttori, che inseguono margini di profitto sempre più alti. In buona sostanza, le automobili realmente economiche, una volta definite "utilitarie", non esistono più, rimpiazzate da modelli più grandi, talvolta con carrozzeria da suv compatto, ideali per far quadrare i bilanci della aziende ma non quelli dei consumatori, che sempre più spesso preferiscono rivolgersi al mercato dell' usato o prolungare il più possibile la vita della loro auto.

