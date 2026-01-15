Il Festival MetJazz di Prato, giunto alla sua XXXI edizione, si svolge dal 15 febbraio al 27 marzo. Con la direzione artistica di Enrico Romero e Giuseppe Vigna, offre sette serate principali e undici concerti, coinvolgendo 41 musicisti di livello internazionale. Un appuntamento che unisce avanguardia e tradizione, confermandosi come uno degli eventi musicali di rilievo nella scena jazz italiana.

A Prato scalda i motori il festival MetJazz alla sua XXXI edizione, la prima con la direzione artistica di Enrico Romero e Giuseppe Vigna: sette serate principali, undici concerti, 41 musicisti in scena e tanti nomi di primo piano del panorama internazionale, dal 15 febbraio al 27 marzo sempre alle 21. Il programma presentato ieri abbraccia avanguardia e tradizione, nel ricordo di due leggende del jazz come Miles Davis e John Coltrane, di cui quest’anno ricorrono i centenari. L’inaugurazione sarà il 16 febbraio al Metastasio, quasi un Gran Galà del jazz, che celebra Miles: si parte con In a Miles Way, un omaggio da parte di un ottetto diretto da Franco Baggiani e Diego Carraresi, una sorta di All Stars intergenerazionale della scena jazz toscana; poi la proiezione di Ascensore per il patibolo, il celebre noir diretto da Louis Malle con un’indimenticabile Jeanne Moreau, che alla colonna sonora di Miles Davis deve il suo alone di leggenda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival MetJazz a Prato. Avanguardia e tradizione

Leggi anche: Festival MetJazz. Romero e Vigna i nuovi direttori

Leggi anche: Suoni digitali e canto, voce ed elettronica, tradizione e avanguardia: sul palco del Torrione c’è il live di Gal

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Festival MetJazz a Prato. Avanguardia e tradizione.

Festival MetJazz. Romero e Vigna i nuovi direttori - MetJazz, dopo l’addio di Stefano Zenni il Metastasio ha scelto la nuova direzione artistica: a guidare la storica rassegna saranno Enrico Romero e Giuseppe Vigna. lanazione.it

A Prato c’è il MetJazz: questa è l’edizione del trentennale - Festeggia trent’anni MetJazz, tra i festival jazz più importanti in Italia, e per l’occasione rilancia il suo valore raddoppiando durata... lanazione.it

Undici concerti, sette grandi serate, quarantuno musicisti, cinema, incontri e conferenze: METJAZZ non è un semplice festival, ma un laboratorio aperto in cui avanguardia e tradizione tornano a parlarsi, proprio nell’anno in cui il jazz celebra i centenari di Miles facebook