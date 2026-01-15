Festival del libro di Bibbiena | il programma della quinta edizione

Il Festival del Libro di Bibbiena torna con la sua quinta edizione, offrendo un programma articolato di eventi, presentazioni e attività formative per insegnanti. Dal 21 febbraio all’8 marzo, la manifestazione promossa dal Comune di Bibbiena si svolge in due settimane dedicate alla promozione della cultura e della lettura, coinvolgendo autori, professionisti e appassionati in un calendario ricco di appuntamenti.

Viaggio nell'opera di Naspini, partendo dall'ultimo libro 'Ragazzo'. Festival Libro a Bibbiena. Arriva il "prof" dei ragazzi - Il Festival del Libro per Ragazzi, promosso dal Comune di Bibbiena in collaborazione con Mondadori Point di Poppi, quest'anno allarga i suoi confini: di idee, di collaborazioni, di luoghi, ...

