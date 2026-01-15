Festa di Sant’Antonio Abate nelle due parrocchie in programma anche la benedizione degli animali

Nel prossimo fine settimana, le parrocchie di Villachiaviche e Gattolino ospiteranno la tradizionale festa di Sant’Antonio Abate, con momenti di preghiera e convivialità. L’evento prevede anche la benedizione degli animali, occasione per coinvolgere tutta la comunità. Un momento di condivisione che invita alla partecipazione e al rispetto delle tradizioni locali.

Nel prossimo fine settimana si svolgerà nelle parrocchie di Villachiaviche e Gattolino la festa di Sant'Antonio Abate. Come ogni sabato mattina, il parroco, don Daniele Bosi, sarà disponibile per le confessioni a Villachiaviche dalla fine della messa in cimitero (9,15) fino alle 12. Alle 14.30

SABATO 17 GENNAIO 2026, FESTA DI SANT'ANTONIO ABATE, a MOGGIONA (Parco Nazionale Foreste Casentinesi) torna la tradizionale BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI !!! Alle ore 17, al termine della S. Messa, don Ugo Fossa, Monaco Camaldolese e Parr facebook

