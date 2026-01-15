Ferrari F1 2026 | nasce la nuova monoposto di Hamilton e Leclerc

Tra pochi giorni, la Scuderia Ferrari presenterà ufficialmente la nuova monoposto per il Campionato Mondiale 2026. Un modello che rappresenta l’evoluzione tecnica e strategica della squadra, con protagonisti Hamilton e Leclerc. L’evento segna un momento importante nell’attività sportiva e tecnologica del team, offrendo uno sguardo sulle innovazioni che accompagneranno la stagione 2026.

Life&People.it L’attesa sta per concludersi. Tra pochi giorni, la Scuderia Ferrari mostrerà al pubblico la monoposto destinata ad affrontare il Campionato Mondiale 2026. La Ferrari F1 2026, denominata internamente SF-26, sarà svelata il 23 gennaio all’interno della sede storica di Maranello, nel corso di un evento speciale. Sarà, infatti, il primo atto concreto di una nuova fase per il Cavallino Rampante, chiamato ad interpretare un regolamento tecnico che ridisegna profondamente i confini della Formula 1 contemporanea. Conclusa la cerimonia, la SF-26 affronterà il suo battesimo dinamico sul tracciato di Fiorano. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it Leggi anche: Cambia la squadra di piloti Ferrari per la F1 2026: Zhou libera il posto alle spalle di Leclerc e Hamilton Leggi anche: F1, a Piastri la sprint race in Qatar. Ferrari inguardabile: Leclerc 13°, Hamilton 17° La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ferrari, la rivoluzione 2026 nel segno della continuità: arriva la SF-26, presentazione il 23 gennaio; Ferrari 2026, le prime immagini fanno impazzire il web ma Ralf Schumacher turba la serenità ritrovata di Hamilton; Ferrari SF-26: ecco il nome della prossima Rossa; Ferrari SF-26 tutta nuova e più veloce, come chiedono Hamilton e Leclerc: i segreti della macchina. La Ferrari svela il nome della monoposto per la stagione 2026 di F1: si chiamerà SF-26 e sarà presentata online il 23 gennaio - La Ferrari ha annunciato il nome della nuova monoposto F1 2026: si chiamerà SF- motorbox.com

Ferrari a un bivio in F1: il futuro è già scritto secondo Stefano Domenicali - E’ la domanda che si pongono tutti i fan dopo il fallimentare percorso del 2025. reportmotori.it

F1 News – Zhou Guanyu in Cadillac : la verità dietro una notizia nota da settimane - Analizziamo i rumors sui 15 CV di Mercedes e Red Bull e scopriamo perché l ... newsf1.it

? DENTRO LA FERRARI 2026: NULLA È STATO FATTO PER CASO...

| TANTI AUGURI Il 14 gennaio 1973, nasce a Roma Giancarlo Fisichella, riconosciuto per la sua velocità e il suo carisma in Formula 1. Ha debuttato nel 1996 con la Minardi, proseguendo con scuderie come Jordan, Benetton, Sauber, Renault e Ferrari. facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.