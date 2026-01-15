Ferragni assolta il giudice cancella il Pandoro gate | cosa è successo in aula

Il Tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata, cancellando così il cosiddetto “Pandoro gate”. La decisione del giudice Ilio Mannucci Pacini mette fine a un procedimento che ha tenuto in ansia l’opinione pubblica per due anni. Di seguito, i dettagli sull’udienza e le motivazioni della sentenza.

Il giudice Ilio Mannucci Pacini della terza sezione penale del Tribunale di Milano ha deciso: Chiara Ferragni è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata nel processo che ha tenuto l’Italia col fiato sospeso per due anni. Il caso del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua solidali si chiude con una sentenza che l’influencer aspettava da quel maledetto dicembre 2023, quando il suo impero digitale iniziò a vacillare sotto il peso di accuse che oggi un giudice ha ritenuto inconsistenti nella loro forma più grave. “ È finito un incubo, sono molto contenta di poter riprendermi la mia vita. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Ferragni assolta, il giudice cancella il Pandoro gate: cosa è successo in aula Leggi anche: Chiara Ferragni in tribunale a Milano per il Pandoro Gate: cosa accadrà oggi in aula Leggi anche: Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata per il Pandoro Gate: cosa succede oggi in aula Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Chiara Ferragni assolta nel processo sul “Pandoro Pink Christmas” e sulle uova di Pasqua; Chiara Ferragni, assoluzione piena: il Pandoro Gate finisce qui (per ora); Pandorogate, Chiara Ferragni assolta al termine del processo: Sono commossa, ringrazio i miei followers; Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa aggravata per il 'Pandoro-Gate'. Chiara Ferragni prosciolta per il Pandorogate: 'Mi riprendo la mia vita' - Un "incubo" durato due anni che si è sciolto in pochi secondi. ansa.it

Pandoro-gate, Chiara Ferragni assolta perché non è stato riconosciuto il reato di truffa aggravata - Chiara Ferragni è stata assolta per improcedibilità in quanto non è stata riconosciuta l'aggravante di truffa aggravata contestata dai pubblici ministeri nel processo Pandoro- wired.it

Chiara Ferragni assolta, fine dell’incubo Pandoro Gate: le prime parole (e la stoccata di Selvaggia Lucarelli) - Oggi il Tribunale ha deciso il proscioglimento dell'influencer dall’accusa di truffa aggravata. libero.it

Chiara Ferragni assolta per il Pandoro Gate, presunta truffa è estinta: “Grazie avvocati e follower”

L'imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni è stata assolta al termine del processo abbreviato per i casi Pandora Gate e delle uova di Pasqua. "Sono commossa ringrazio tutti" il commento dell'influencer all'uscita dall'aula. #Tg1 facebook

"Tecnicamente" Chiara Ferragni "è stata prosciolta, non assolta". Lo dice Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram, commentando la sentenza di oggi. "Questione Ferragni spiegata in breve: per procedere per il reato di truffa servivano le querele che inizi x.com

