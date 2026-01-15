Fermata su un furgone arrestata coppia con 360 grammi di cocaina e 52mila euro

Durante un normale servizio di controllo nel Salento, una coppia è stata fermata su un furgone e trovata in possesso di 360 grammi di cocaina e 52 mila euro in contanti. L’intervento ha portato all’arresto degli occupanti, evidenziando l'importanza delle attività di contrasto alla criminalità nel territorio.

