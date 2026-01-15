Fermata su un furgone arrestata coppia con 360 grammi di cocaina e 52mila euro
Durante un normale servizio di controllo nel Salento, una coppia è stata fermata su un furgone e trovata in possesso di 360 grammi di cocaina e 52 mila euro in contanti. L’intervento ha portato all’arresto degli occupanti, evidenziando l'importanza delle attività di contrasto alla criminalità nel territorio.
COPERTINO – Un normale servizio di controllo del territorio si è trasformato, nel tardo pomeriggio di ieri, in un colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti nel cuore del Salento. I carabinieri del Norm della Compagnia di Gallipoli hanno arrestato, in flagranza di reato, una coppia di conviventi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
