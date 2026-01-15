Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara la legale | Chi sa qualcosa di utile alle indagini aiuti

Federica Torzullo è scomparsa ad Anguillara. Le forze dell’ordine continuano le indagini e invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità. La collaborazione della comunità è fondamentale per fare luce sulla vicenda e facilitare il proseguimento delle indagini. Ogni contributo può fare la differenza.

"Le indagini proseguono e noi continuiamo a fare un appello alla cittadinanza e a chiunque ha conoscenza di qualche elemento utile all'indagine di aiutare. I genitori continuano ad essere fiduciosi nel fatto che questo momento di attesa terribile, doloroso, estremo finisca al più presto e che veramente possano riabbracciare Federica". Così ai cronisti Piera Manca, la legale della famiglia di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma lo scorso 8 gennaio. Il marito della donna è indagato per omicidio.

