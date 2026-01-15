Federica Brignone | Non baratterei una Coppa del Mondo per un oro olimpico Tornerò in pista ma non so ancora quando

A poche settimane dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le condizioni di Federica Brignone rimangono ancora incertamente definite. La campionessa di sci ha affermato di non scambiare una Coppa del Mondo con un oro olimpico, sottolineando la sua determinazione. Restano da chiarire i tempi del suo ritorno in pista, mentre il suo stato di salute e forma fisica sono ancora oggetto di valutazione.

A circa tre settimane dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le condizioni di Federica Brignone sono ancora incerte. L'azzurra sta continuando la sua preparazione dopo il brutto infortunio dello scorso aprile e con tutta la sua grinta farà il massimo per partecipare all'appuntamento più importante della stagione. La data del rientro non è ancora stata comunicata e la detentrice della Sfera di Cristallo generale continuerà a lavorare in allenamento per i Giochi. In una lunga intervista rilasciata a Sky Sport, la campionessa del mondo di gigante ha chiarito alcuni aspetti sul rientro: "Tutti mi chiedono quando tornerò e se ce la farò per le Olimpiadi.

