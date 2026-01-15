Febbri ricorrenti nei bambini | dal Gaslini nuovi strumenti per riconoscere le malattie autoinfiammatorie

Il Gaslini ha sviluppato nuovi strumenti clinici per individuare le malattie autoinfiammatorie nei bambini con febbri ricorrenti. Un team di specialisti ha definito criteri efficaci per riconoscere la “Sindrome delle Febbri Ricorrenti Indifferenziate” (Surf), migliorando la diagnosi e la gestione di questa condizione. Questa scoperta rappresenta un passo importante per un approccio più preciso e tempestivo nel trattamento dei piccoli pazienti.

Un team di specialisti del Gaslini ha identificato, per la prima volta, criteri clinici efficaci che aiutano a riconoscere i bambini affetti dalla "Sindrome delle Febbri Ricorrenti Indifferenziate" (Surf). Si tratta di piccoli pazienti che presentano febbre alta e ripetuta, spesso per mesi o anni.

