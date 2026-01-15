FC 26 Aggiornamenti Warm-up | Tornano gli 83+ x10 e la Caccia ai Difensori

Gli aggiornamenti FC 26 Warm-up offrono nuove opportunità per migliorare il club, tra cui gli 83+ x10 e la Caccia ai Difensori. Questi upgrade permettono di rafforzare le rose, soprattutto in vista delle Icone uscite oggi. Un'occasione per ottimizzare la gestione del team e prepararsi alle sfide future con strumenti efficaci e pratici.

La serata si arricchisce di opzioni per rigenerare il club. Se hai già puntato gli occhi sulle Icone uscite oggi, questi upgrade sono il motore che ti serve per completare le rose più alte. 1. Il Ritorno del Gigante: 10x 83+ Upgrade. È la sfida più attesa e quella con il potenziale più alto per svoltare la serata. Il contenuto: 10 giocatori oro rari con valutazione minima 83. È il pacchetto perfetto per trovare basi per le SBC o, con un pizzico di fortuna, qualche Icona Tuono.. Requisiti: Una rosa 84 con l’inserimento obbligatorio di 1 giocatore TOTW.. Ripetibilità: 3 volte al giorno (si resetta ogni 24 ore). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

