Fassino critica l’atteggiamento del Movimento 5 Stelle sulla mozione contro la repressione in Iran, evidenziando come l’astensione rappresenti una mancanza di sostegno al popolo iraniano. L’assenza del M5S ha suscitato reazioni da parte degli altri partiti italiani, anche tra gli alleati del cosiddetto “campo largo”, sottolineando l’importanza di una posizione chiara su questioni internazionali di diritti umani.

L'astensione del Movimento 5 Stelle dalla firma della mozione contro la sanguinosa repressione delle manifestazioni da parte del governo iraniano, che ha incontrato il favore di tutti gli altri partiti italiani, ha fatto storcere il naso anche agli alleati del cosiddetto "campo largo". Primo tra tutti, Piero Fassino del Partito democratico, che già si era espresso con durezza contro la propria segretaria Elly Schlein per il suo silenzio su quanto sta accadendo nelle strade della nazione persiana. "L'astensione dei Cinque Stelle è una conferma delle loro incertezze e della timidezza di una parte dell'opposizione di fronte alla crisi iraniana", ha affermato in un'intervista al Quotidiano Nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fassino contro Conte: "Nessuna giustificazione per minore sostegno al popolo iraniano"

