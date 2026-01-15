Rai 3 tenta di rilanciare il palinsesto del martedì sera con il progetto

Rai 3 con una mossa prova a ridare vita a due realtà: FarWest e il martedì sera. Da quando Bianca Berlinguer è scappata a Mediaset, portandosi dietro il suo Cartabianca, il prime time del martedì del terzo canale Rai ha di fatto alzato bandiera bianca, non trovando più un titolo che potesse reggere e confermarsi. L’ultimo tentativo lo gioca Salvo Sottile, che in questo nuovo anno tornerà in onda con FarWest non più al venerdì (era previsto dal 16 gennaio) ma, per l’appunto, al martedì, a partire dal 20 gennaio. L’obiettivo, oltre ad accendere la faticosa serata di Rai 3, sarà quello di risalire la china negli ascolti, decisamente bassi in autunno: FarWest, dal 3 ottobre al 12 dicembre 2025, ha registrato una media di appena il 3. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - FarWest cerca vita al martedì

