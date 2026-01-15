Farmacie nuovi esami dal 2026 | quali test e screening si potranno effettuare e da quando
A partire dal 2026, le farmacie italiane offriranno nuovi servizi di diagnostica, tra cui esami e screening oncologici. Tra le novità previste ci sono test per il contrasto dell'antibiotico resistenza e screening per l'epatite C, ampliando così il ruolo delle farmacie nel monitoraggio della salute e nella prevenzione. Questa evoluzione mira a favorire un accesso più immediato e capillare ai controlli sanitari.
Dal 2026 in farmacia si potranno fare nuovi esami, test e screening oncologici. Tra i nuovi servizi farmaceutici ci sono, per esempio, test per il contrasto dell'antibiotico resistenza e screening per l'epatite C. Le prenotazioni diventeranno probabilmente più semplici e rapide. Gli esami, però, non saranno gratuiti ma a carico degli utenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
