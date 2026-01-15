Farmacie nuovi esami | dai test per i tumori a quelli per il cuore e diabete tutte le diagnosi e chi potrà farli anche gratis

Le farmacie stanno ampliando i servizi di prevenzione, offrendo nuovi esami per tumori, cuore e diabete. Ora è possibile effettuare numerosi test direttamente in farmacia, rendendo più accessibili diagnosi e controlli di salute. Questa evoluzione permette ai cittadini di usufruire di servizi di prevenzione in modo semplice e vicino a casa, contribuendo a una maggiore consapevolezza e cura della propria salute senza spostamenti o costi aggiuntivi.

Rivoluzione in farmacia che diventa, a pieno titolo, centro di prevenzione sanitaria diffusa. Molti esami e test si potranno fare direttamente sotto casa e non più andando all'ospedale o in un centro sanitario. Nel 2026, grazie alle nuove normative (Ddl Semplificazioni e Legge 1822025), le farmacie offriranno una gamma ampliata di esami e servizi diagnostici, passando dai vecchi test rapidi (glicemia, colesterolo) a test più approfonditi per tumori (PSA per la prostata) e cuore (ECG, Holter pressoriocardiaco, polisonnografia), oltre a prelievi di sangue capillare e potenzialmente screening oncologici, con l'obiettivo di rendere questi servizi più accessibili, anche gratuitamente tramite Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in alcuni casi.

