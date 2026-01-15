Fantacalcio 5 giocatori da schierare in questa giornata | Dybala può tornare al gol

Con l'imminente inizio della 21ª giornata di campionato, i fantallenatori si preparano a schierare la formazione. In questa giornata, la scelta dei cinque giocatori può fare la differenza. Tra le possibili sorprese, Dybala potrebbe tornare a segnare, offrendo un'opportunità importante. Una pianificazione accurata e l’attenzione alle ultime novità sono fondamentali per ottimizzare i risultati nel fantacalcio.

Si avvicina sempre di più l’inizio della 21esima giornata di campionato, con il fantacalcio che è pronto ad aprire le sue porte. A tal proposito andiamo ad analizzare quelli che potrebbero essere 5 giocatori da bonus in questo turno di Serie A. Qui di seguito l’elenco: Dybala: il momento buio di Paulo Dybala sembra non finire. Anche in Coppa Italia contro il Torino non è entrato al meglio, sbagliando molti palloni non da lui. Sicuramente ha bisogno di un’iniezione di fiducia importante e chissà che non possa arrivare proprio contro il Toro che, quest’anno più che mai, sembrerebbe essere la bestia nera dei giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

