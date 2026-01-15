Falsifica i pass disabili di una persona ricoverata e li usa per parcheggiare in centro
Due veicoli parcheggiati in centro, entrambi dotati di un contrassegno disabili identico, sono stati trovati con falsi pass. Il documento, unico e personale, è stato riprodotto e utilizzato indebitamente da persone non autorizzate. Questa condotta rappresenta un grave abuso delle agevolazioni destinate a chi ne ha realmente bisogno e mette in evidenza la necessità di maggiore controllo e sensibilizzazione.
Due auto parcheggiate con esposto sul parabrezza lo stesso Cude (Contrassegno Unico Disabili Europeo), documento rilasciato in un'unica copia all'avente diritto. Una circostanza piuttosto anomala e sospetta, che ha portato a scoprire un illecito grave: la contraffazione di un certificato appartenente a una persona con disabilità che, peraltro, risulta attualmente ricoverata in una struttura sanitaria. La vicenda, portata a compimento dagli agenti della polizia locale, si è sviluppata durante controllo di routine sulla regolarità delle soste nel centro storico, terminato poi con il ritiro dei contrassegni e con la denuncia all'Autorità Giudiziaria di un uomo per falsificazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
