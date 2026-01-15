Falsifica i pass disabili di una persona ricoverata e li usa per parcheggiare in centro

Due veicoli parcheggiati in centro, entrambi dotati di un contrassegno disabili identico, sono stati trovati con falsi pass. Il documento, unico e personale, è stato riprodotto e utilizzato indebitamente da persone non autorizzate. Questa condotta rappresenta un grave abuso delle agevolazioni destinate a chi ne ha realmente bisogno e mette in evidenza la necessità di maggiore controllo e sensibilizzazione.

Pass per disabili falsi, il Comune dichiara guerra: raffica di multe e denunce - Il Comune di Adria dichiara guerra ai furbetti del cartellino, ci sarà una task force per scoprire i falsi pass per diversamente abili. ilgazzettino.it

Pass disabili falsi, task force per stanarli tutti - Le indagini, coordinate dal colonnello Francesco Del Gaudio e dal tenente Vincenzo Sepe, hanno permesso di risalire al responsabile, nonostante le difficoltà legate al fatto che uno dei veicoli ... ilfattovesuviano.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.