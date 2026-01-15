Falsifica i pass disabili di una persona ricoverata e li usa per parcheggiare in centro.

Due veicoli sono stati trovati parcheggiati in centro con lo stesso contrassegno di invalidità esposto sui parabrezza. Si tratta di un documento, il Cude, rilasciato in copia unica all’intestatario. L’uso fraudolento di pass disabili rappresenta un grave illecito che mette a rischio la corretta assegnazione di tali autorizzazioni, fondamentali per garantire la fruibilità dei parcheggi riservati a persone con disabilità.

Due auto parcheggiate con esposto sul parabrezza lo stesso Cude (Contrassegno Unico Disabili Europeo), documento rilasciato in un'unica copia all'avente diritto. Una circostanza piuttosto anomala e sospetta, che ha portato a scoprire un illecito grave: la contraffazione di un certificato appartenente a una persona con disabilità che, peraltro, risulta attualmente ricoverata in una struttura sanitaria. La vicenda, portata a compimento dagli agenti della polizia locale, si è sviluppata durante controllo di routine sulla regolarità delle soste nel centro storico, terminato poi con il ritiro dei contrassegni e con la denuncia all'Autorità Giudiziaria di un uomo per falsificazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

