Recenti indizi su Steam hanno alimentato le speculazioni riguardo a un possibile remaster di Fallout 3 e Fallout: New Vegas. Con l’interesse rinato grazie alla serie TV di Amazon Prime Video, molti appassionati si chiedono se il ritorno nella Zona Contaminata sia ormai imminente. In questo articolo, analizzeremo le ultime notizie e le possibilità di un rilancio di questi titoli classici.

Mentre la Stagione 2 (e la 3 in produzione ) della serie TV di Amazon Prime Video ha riacceso la passione per le (dis)avventure nella Zona Contaminata, il web è letteralmente esploso nelle ultime ore per alcuni indizi emersi su Steam. Bethesda starebbe finalmente preparando il ritorno in grande stile di Fallout 3 e Fallout: New Vegas con versioni Remastered? Ma la vera domanda è: Obsidian tornerà a mettere le mani sul suo capolavoro? Le ultime notizie. Gli ultimi sviluppi sembrano puntare al rilascio di 2 titoli e una possibile data. Un misterioso countdown è apparso sul sito di Amazon Prime per la serie tv, con la scadenza che coincide con il finale di stagione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Fallout 3 e Fallout: New Vegas Remastered: il ritorno nella Zona Contaminata è realtà?

Leggi anche: Le remaster di Fallout 3 e New Vegas sono in sviluppo e saranno simili a Oblivion Remastered?

Leggi anche: Fallout 3 e Fallout: New Vegas pronti a tornare? Strani movimenti su Steam riaccendono le voci

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Le remaster di Fallout 3 e New Vegas sarebbero in sviluppo: potrebbero seguire il modello di Oblivion Remastered; Fallout 3 e New Vegas Remastered sono stati confermati da Steam?; Fallout 3 e Fallout New Vegas, Remake/Remaster in cantiere!; Allarme Radiazioni: Fallout 3 e New Vegas Remake sono vicini? | SafariGames Italia.

Fallout 3 e Fallout: New Vegas potrebbero tornare con remake o riedizioni: indizi sospetti da Steam - Nelle ultime ore stanno facendo discutere alcune attività anomale su Steam che potrebbero suggerire l’arrivo di remake o re- techgaming.it