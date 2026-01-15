Faenza il ' Bucci' trionfa nel concorso sulla Shoah e vola dal presidente Sergio Mattarella

A Faenza, l’istituto “L. Bucci” si è distinto nel concorso sulla Shoah, ottenendo un riconoscimento importante. Questa vittoria sottolinea l’impegno della scuola non solo nell’ambito didattico, ma anche nella promozione della memoria storica e della cittadinanza attiva. La partecipazione ha ricevuto il plauso del presidente Sergio Mattarella, evidenziando il ruolo fondamentale dell’istruzione nel preservare il ricordo e promuovere valori civici.

Un traguardo straordinario illumina l'Itip"L. Bucci" di Faenza, che si conferma non solo un polo di eccellenza tecnica, ma anche un laboratorio di cittadinanza attiva e memoria storica. L’istituto ha infatti conquistato il primo posto nella XXIV edizione del prestigioso Concorso Nazionale "I. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

