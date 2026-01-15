Fabrizio italiano in Groenlandia | C'è paura l'85% della popolazione non vuole l'annessione agli USA
Fabrizio Barzanti, musicista e fonico italiano residente in Groenlandia, condivide le sue impressioni sulla situazione attuale dell’isola. Secondo la sua testimonianza, la popolazione manifesta preoccupazione e resistenza riguardo a un’eventuale annessione agli Stati Uniti, con circa l’85% dei cittadini contrari. Questi sentimenti riflettono una condizione di tensione e incertezza che caratterizza la comunità groenlandese in questo periodo.
Meloni con i leader Ue a difesa della Groenlandia. A Parigi “scudo” per Kiev; Trump pressa i “Volenterosi”: sull’Ucraina intesa in fretta. E vuole acquistare la Groenlandia.
