Fabrizio italiano in Groenlandia | C'è paura l'85% della popolazione non vuole l'annessione agli USA

Fabrizio Barzanti, musicista e fonico italiano residente in Groenlandia, condivide le sue impressioni sulla situazione attuale dell’isola. Secondo la sua testimonianza, la popolazione manifesta preoccupazione e resistenza riguardo a un’eventuale annessione agli Stati Uniti, con circa l’85% dei cittadini contrari. Questi sentimenti riflettono una condizione di tensione e incertezza che caratterizza la comunità groenlandese in questo periodo.

Odifreddi su Groenlandia e Trump: c'è del marcio in Danimarca (e negli Usa)

