' Faboo il fascino della fantasia' al Teatro al Parco

“Faboo, il fascino della fantasia” al Teatro al Parco è uno spettacolo rivolto a bambini dai 3 anni. Scritto e diretto da Oscar Vidal, vede in scena Parisi Graziana e Daniele Segalin, accompagnati dalle musiche originali di Josè Redondo Garcia. Una rappresentazione che invita i giovani spettatori a scoprire un mondo di immaginazione e meraviglia, in un contesto semplice e rispettoso, adatto a tutta la famiglia.

