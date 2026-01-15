' Faboo il fascino della fantasia' al Teatro al Parco
“Faboo, il fascino della fantasia” al Teatro al Parco è uno spettacolo rivolto a bambini dai 3 anni. Scritto e diretto da Oscar Vidal, vede in scena Parisi Graziana e Daniele Segalin, accompagnati dalle musiche originali di Josè Redondo Garcia. Una rappresentazione che invita i giovani spettatori a scoprire un mondo di immaginazione e meraviglia, in un contesto semplice e rispettoso, adatto a tutta la famiglia.
dai 3 anni
Regia Oscar Vidal
drammaturgia Oscar Vidal – Daniele Segalin – Parisi Graziana
attori Parisi Graziana – Daniele Segalin
musiche originali Josè Redondo Garcia

Faboo, il fascino della fantasia. Basta un corpo umano, alcuni oggetti di uso quotidiano e una buona dose di creatività per dare vita.
