Fabio Volo intervista Siamo schiavi della performance La paura dell' amore? Manca l' educazione sentimentale

Fabio Volo riflette sulla nostra società moderna, evidenziando come la ricerca della performance abbia sostituito valori più autentici. Nella sua intervista, lo scrittore e attore affronta temi come la paura dell’amore e la mancanza di un’educazione sentimentale efficace. Con il suo modo di osservare, Volo invita a una riflessione sul cambiamento dei tempi, in un contesto in cui l’edonismo prevale sulla profondità delle relazioni.

Lo speaker, nonché scrittore e attore è protagonista di Prendiamoci una pausa. "Prima era tutto più selvatico, oggi domina l'edonismo", spiega a Movieplayer. E sul suo (ipotetico) film da regista, dice: "Chissà, forse lo farò". "Daje, daje, daje!", così esordisce Fabio Volo, dall'altra parte del telefono. Un quarto d'ora d'intervista, tra uno slot e l'altro, ritagliato nel mezzo del turbinio che contraddistingue le tipiche e convulse giornate di promozione. L'occasione? L'arrivo in sala di Prendiamoci una pausa di Christian Marazziti, commedia su tre coppie alle prese con il più classico dei break sentimentali, in cui lo scrittore nonché speaker - tornato alla recitazione dopo Una gran voglia di vivere del 2023 - fa coppia con Ilenia Pastorelli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

