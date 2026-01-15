Fabio Maria Damato dopo il proscioglimento per il Pandoro-gate | Sono stati due anni di estremo dolore sofferenza e spaesamento

Dopo il proscioglimento nel caso Pandoro-gate, Fabio Maria Damato ha commentato che i due anni trascorsi sono stati caratterizzati da dolore, sofferenza e spaesamento. L’ex collaboratore di Chiara Ferragni è stato assolto dall’accusa di truffa aggravata nel contesto delle campagne benefiche legate ai prodotti “Pink Christmas” di Balocco e Dolci Preziosi.

Non solo Chiara Ferragni: anche Fabio Maria Damato, ex braccio destro dell'influencer, è stato prosciolto dall'accusa di truffa aggravata nell'ambito del processo per il cosiddetto Pandoro-gate, la vicenda inerente alle campagne benefiche legate al pandoro "Pink Christmas" Balocco e alle uova Dolci Preziosi. Subito dopo la sentenza, il manager ha scritto sui social: "Sono stati due anni di estremo dolore, sofferenza e spaesamento. Due anni di vita in sospeso dove in troppi hanno detto tutto, spesso senza sapere niente. Il mio silenzio autoimposto è stata la prova più dura di rispetto verso le autorità competenti e verso tutte le persone coinvolte nella vicenda.

