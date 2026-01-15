Fabio de Petris nominato Head of Eu Affairs di British American Tobacco

Fabio de Petris è stato nominato Head of EU Affairs di British American Tobacco. In questa posizione, guiderà il team dedicato agli Affari Istituzionali e Governativi dell’azienda a Bruxelles, coordinando le attività di rappresentanza e dialogo istituzionale a livello europeo. La sua nomina rafforza l’impegno di BAT nel monitorare e partecipare alle evoluzioni legislative e regolamentari dell’Unione Europea nel settore.

Fabio de Petris ha assunto il ruolo di Head of Eu Affairs di British American Tobacco. In questa nuova posizione guiderà da Bruxelles il team degli Affari Istituzionali e Governativi dell’azienda a livello europeo. Subentra a Eric Sensi, che ha lasciato l’incarico a fine 2025. Chi è Fabio de Petris. Entrato in BAT Italia nel 2011, Fabio de Petris ha ricoperto incarichi di alto livello nell’azienda, fino a essere nominato presidente e amministratore delegato nel 2023. In tali ruoli dal primo gennaio è stato sostituito da Simone Masè. In precedenza è stato direttore marketing di MSC Crociere e SAB Miller, oltre che Business Account Manager presso Colgate Palmolive. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fabio de Petris nominato Head of Eu Affairs di British American Tobacco Leggi anche: Simone Masè presidente e ceo di British American Tobacco Italia Leggi anche: Paolo Carito nominato Head of Sports Activities di Liberty Rock Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fabio de Petris, head of eu affairs di BAT - Fabio de Petris assume il ruolo di head of eu affairs di BAT a partire da gennaio 2026. primaonline.it Fabio De Petris nominato presidente di BAT Italia - Il Consiglio di Amministrazione di British American Tobacco (BAT) Italia, azienda specializzata nel settore dei beni di largo consumo, ha nominato Fabio de Petris (nella foto) presidente dell’azienda ... primaonline.it Bat Italia: Fabio de Petris nominato nuovo presidente - Fabio de Petris e' stato nominato presidente di Bat Italia, azienda leader nei beni di largo consumo con un portfolio prodotti multi- borsaitaliana.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.