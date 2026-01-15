Fa il giardiniere in una villa ma è un criminale pericoloso e ricercato in tutta Europa | scattano le manette

Un uomo che lavorava come giardiniere in una villa a Firenze è stato arrestato. Sotto questa falsa identità, si celava un criminale ricercato in tutta Europa, coinvolto in un’importante operazione di polizia francese. L’arresto rappresenta un passo importante nella lotta contro il crimine internazionale, dimostrando come anche le apparenze più semplici possano nascondere situazioni complesse e pericolose.

FIRENZE – Sotto le mentite spoglie di un tranquillo giardiniere dedito alla cura del verde in una villa signorile, si nascondeva un ricercato internazionale coinvolto in uno dei casi di cronaca più clamorosi degli ultimi anni in Francia. I carabinieri di Firenze hanno rintracciato e arrestato in via San Felice a Ema, alle porte della città, il 45enne russo Rustan Saralapov. L’uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria francese per il sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di Olimpo Kakhramonjon, figura di spicco della finanza asiatica e Ceo di Anorbank, la prima banca digitale commerciale dell’Uzbekistan. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

L'ostaggio fu poi rilasciato dopo il pagamento di un riscatto di 200.000 dollari.