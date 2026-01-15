Exclusive-IMF chief Georgieva arrives in Kyiv for first visit since 2023

Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, ha visitato Kyiv per la prima volta nel 2023. L’arrivo segna l’inizio di incontri di alto livello con le autorità locali, mirati a discutere le strategie di sostegno economico e finanziario per l’Ucraina. La visita riflette l’impegno dell’FMI nel monitorare e supportare la stabilità economica del paese in un contesto di sfide e trasformazioni.

