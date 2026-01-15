Ex Sace e Ex Italcementi quelle nuove costruzioni che interrogano una città

Le recenti costruzioni residenziali a Bergamo sollevano riflessioni sulla crescita urbana e sulla qualità della vita. Nonostante il numero di abitanti si mantenga stabile da anni intorno a 120.000, nuovi insediamenti emergono come segnali di sviluppo. È importante analizzare come queste opere influenzino il tessuto cittadino, l’ambiente e la socialità, offrendo un quadro equilibrato delle trasformazioni in atto nella nostra città.

Un commento sui nuovi insediamenti abitativi che stanno sorgendo in città a Bergamo. 1. Il numero di abitanti nel nostro capoluogo è da anni abbastanza stabile, attorno ai 120.000 abitanti, perché nel tempo l’aumento della popolazione è avvenuto soprattutto nei comuni limitrofi, il che ha portato, tra le altre cose, ad un traffico in entrata e uscita dalla città che ci pone (dicono) al terzo posto in Italia come città con più traffico e tra le prime 100 nel mondo (triste primato). Aumentare i residenti permette di ridurre gli spostamenti (di quelli che lavorano in città) e contrastare il fenomeno delle case vacanze che, se da un lato generano introiti importanti per il comune attraverso la tassa di soggiorno e aumentano la disponibilità turistica e di conseguenza generano un indotto importante, dall’altro sottraggono appartamenti alla locazione di lungo termine, con conseguente aumento dei prezzi degli affitti e della scarsa disponibilità specialmente in centro città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

